Üye Girişi
Eren Kış-8 Operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Eren Kış-8 Operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

15.12.2021 11:46
Eren Kış-8 Operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren Kış-8 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; jandarma komando ve JÖH birliklerince, Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 6 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, Nusaybin, Mardin, İcra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eren Kış-8 Operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:06 Son Dakika: İstanbul Boğazı, tanker arızası sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı
12:02 Selçuk Özdağ: Aldığımız duyumlara göre erken seçim 19 Haziran'da!
11:47 Son dakika: Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı
11:41 Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı
11:34 Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı
11:30 Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar..
11:20 Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi
11:10 Britanyalı bir kadın mektuplaştığı cezaevi mahkumuna aşık oldu! Görüşebilmek için binlerce kilometrelik yol gitti
11:04 Selami Şahin, Masumlar Apartmanı'na konuk oldu! "Gitme Sana Muhtacım" dedi
Son Dakika: İstanbul Boğazı, tanker arızası sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı Son Dakika: İstanbul Boğazı, tanker arızası sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı         
12:06
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davanın seyrini değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davanın seyrini değiştirecek ifade         
11:24
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Meteoroloji'den 15 Aralık raporu! Kar geliyor, İstanbul ve birçok ilde sıcaklık 6 dereceye kadar düşüyor Meteoroloji'den 15 Aralık raporu! Kar geliyor, İstanbul ve birçok ilde sıcaklık 6 dereceye kadar düşüyor         
08:11
Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti         
08:04
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 12:18:10. #1.13#
SON DAKİKA: Eren Kış-8 Operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement