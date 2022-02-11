Diyarbakır'da Eren Kış-22 operasyonu başlatıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-22 Şehit Jandarma Er Fedai Efe Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölgede barınan teröristleri "ara-bul-yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve huzur, güven ortamını pekiştirmek amacıyla Diyarbakır'da Eren Kış-22 Şehit Jandarma Er Fedai Efe Operasyonu düzenlendi.

82 timde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1280 personelin görev aldığı operasyonu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yönetti.

Operasyon birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunan Çetin, bölgedeki jandarmalara moral verdi.

Eren Kış operasyonlarının bilançosu

Bakanlık koordinasyonunda yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 7 Kasım 2021'de başlanılan Eren Kış operasyonlarında bugüne kadar 19'u ölü, biri sağ 20 teröristin etkisiz hale getirildi, 350 sığınak, depo ve barınak imha edildi.

Ayrıca operasyonlarda, aralarında uçaksavar, füze, roketatar, havan, bomba atar, makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği ve lav silahlarının da bulunduğu 114 silah, 172 el bombası, 60 mayın ve el yapımı patlayıcı, 366 fünye, 1 ton 665 kilogram patlayıcı, 28 dürbün, 27 telsiz ile çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam edecek.