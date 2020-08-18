Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'nin Kavaklı köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.