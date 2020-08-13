Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Jandarma...
Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Hakkari'de 3, Bitlis'te 3 olmak üzere son iki günde 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. " - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:08
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: 'İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Jandarma... - Son Dakika
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