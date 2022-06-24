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İçişleri Bakanlığı, Toros Dağları, Pervari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: 'İç Güvenlik Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde barındığı değerlendirilen teröristlere... - Son Dakika

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