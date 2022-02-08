Üye Girişi
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı koordinesince yurt genelinde "Güvenli Eğitim Uygulaması" gerçekleştirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı koordinesince yurt genelinde "Güvenli Eğitim Uygulaması" gerçekleştirildi

08.02.2022 09:40
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı koordinesince yurt genelinde "Güvenli Eğitim Uygulaması" gerçekleştirildi

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla "Güvenli Eğitim Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla "Güvenli Eğitim Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim Uygulaması" yapıldı. Uygulama kapsamında okul servis araçları ve personeli de denetlendi.

45 bini aşkın okul servisi denetlendi

Ülke genelinde 12 bin 833 karma ekip ile 43 bin 754 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda; 46 bin 855 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde, 431 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 785 adet "Araç Muayenesi Yaptırmamak", 289 adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 108 adet "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda 2 bin 901 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak, idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 446 okul servis aracı trafikten men edildi, 10 sürücünün belgesi geri alındı.

Çeşitli suçlardan aranan binden fazla kişi yakalandı

Uygulamalarda, 24 bin 802 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 34 bin 355 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi; 37 işyeri hakkında idari işlem yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan bin 184 şahıs yakalanırken, 14 kayıp çocuk bulundu.

Uygulamalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 13 adet mermi ile 1 adet kesici/delici alet elde edildi. - ANKARA

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı koordinesince yurt genelinde Güvenli Eğitim Uygulaması gerçekleştirildi
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı koordinesince yurt genelinde Güvenli Eğitim Uygulaması gerçekleştirildi
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı koordinesince yurt genelinde Güvenli Eğitim Uygulaması gerçekleştirildi

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Tragger, oyunlar, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı koordinesince yurt genelinde 'Güvenli Eğitim Uygulaması' gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:34 Otomobil, servis minibüsüne çarparak takla attı! Olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı
09:31 Sosyal medya hesaplarını çalıp 3 milyon dolarlık vurgun yapan çete çökertildi!
09:29 Necip Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi adliyeye sevk edildi
09:28 Bu defa dolandırıcı kapıcı! Kurbanlar ise sosyete ve sanat dünyasının ünlü isimleri
09:14 Sarhoş tekneci voleybol kariyerini bitirdi! Aldığı ceza vicdanları sızlattı
09:10 Parola: Peynir zeytin! Dolandırıcılar yaşlı kadını 600 bin lira dolandırdı
08:51 ABD'den Rusya için geri adım: Öyle bir şey söylemedik
08:50 Ne kadar evliysen o kadar nafaka dönemi başlıyor!
08:47 Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Ece Erken: Canım çok yanıyor
08:23 Pandemide psikolojik tedavi görenler arttı! Sağlık Bakanlığı bütçeyi arttırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 09:48:08. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı koordinesince yurt genelinde "Güvenli Eğitim Uygulaması" gerçekleştirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement