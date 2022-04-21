Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: "Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı yakalandı" - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: "Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı yakalandı"

21.04.2022 12:57
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: "Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı yakalandı"

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK'lının jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK'lının jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandığını açıkladı.

Suriye'de bulunan üst düzey PKK/PYD/ YPG terör örgütü mensuplarının talimatıyla ülkemizde sansasyonel bombalı eylemler yapmak maksadıyla bir grup teröriste özel eğitim verilerek, yasa dışı yollarla yurda sokulacağı bilgisi üzerine Jandarma İstihbarat Komutanlığı çalışma başlattı. Teröristlerin bulunmasına yönelik oluşturulan özel ekibin yaptığı titiz çalışma neticesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK/PYD/YPG'li terörist tespit edilerek takibe alındı. Jandarma tarafından Suriye ve Şanlıurfa'da eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde biri Resulayn'da, diğeri ise Ceylanpınar'da bulunan 2 terörist çok miktarda patlayıcı ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Operasyonda uzaktan kumandalı 3 kilogram C-4 patlayıcı, bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzeme, ateşleyici ve başlatıcı düzenekler ile elektronik materyaller ele geçirildi. Sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucu örgüt mensuplarına patlayıcıların taşınması konusunda yardım ve yataklık eden 7 şüpheli de gözaltında alındı.

Teröristlere eylem talimatının Suriye Haseke'de bulunan üst düzey bir örgüt mensubu tarafından verildiği öğrenildi. Yakalanan teröristlere yurt içerisinde bombalı eylemler yapmak üzere Suriye'de özel olarak keskin nişancı eğitimi, mayın döşeme eğitimi, istihbarat toplama eğitimi ve sabotaj eğitimi verildiği, örgüt üst yönetimince metropol iller başta olmak üzere eylem yapmak için talimat verildiği belirlendi. Jandarma tarafından yakalanan 2 terörist ve işbirlikçilerinin Suriye'de harekat bölgelerinde bulunan güvenlik güçlerine ve masum sivil halka yönelik gerçekleştirilen birçok bombalı saldırının failleri olduğu da tespit edildi.

(Ali Nargüner/İHA)

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İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: 'Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı yakalandı' - Son Dakika


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