Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan sel açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan sel açıklaması
11.08.2021 19:42
Son dakika haberi... - İçişleri Bakanlığı: "Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel...
- İçişleri Bakanlığı: " Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir. Sel bölgesinde arama kurtarma ekiplerimizce vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir."
(İHA)
Son Dakika 20:14 Aşı olmayanlara kısıtlama yolda! Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası ilk işareti verdi 19:50 Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim mesajı: Tüm okullarımız zamanında açılacak 19:38 Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan selin vurduğu 3 ile uyarı: Güvenli bölgeleri terk etmeyin 19:05 85 yaşındaki annesi, gözlerinin önüne sele kapılan adam acı dolu anları anlattı: Ahıra düştük, karanlıkta kayboldu 18:42 Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar 18:21 Vatandaşın zor anları! Can havliyle üzerine çıktığı araç duvara çarpınca sele kapıldı 17:49 Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar: Yalan konuşuyorsunuz 16:39 Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli