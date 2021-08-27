Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "(Okul servisleri) Her servis turu tamamlandıktan sonra, sık dokunulan yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle silinecek, daha sonra...
27.08.2021 11:59
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: "(Okul servisleri) Her servis turu tamamlandıktan sonra, sık dokunulan yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle silinecek, daha sonra 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilecek.
İçişleri Bakanlığı: "(Okul servisleri) Her servis turu tamamlandıktan sonra, sık dokunulan yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle silinecek, daha sonra 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilecek. Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılacak." - ANKARA
Son Dakika 13:31 MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi 13:00 Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı 12:51 Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi 12:39 Akılalmaz intikam! Aldatılan kadın, uyuduğu sırada kocasının cinsel organına metal somun sıkıştırdı 12:12 Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi 11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu 11:43 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar 11:26 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı