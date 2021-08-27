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Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "(Okul servisleri) Her servis turu tamamlandıktan sonra, sık dokunulan yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle silinecek, daha sonra... - Son Dakika

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "(Okul servisleri) Her servis turu tamamlandıktan sonra, sık dokunulan yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle silinecek, daha sonra...

27.08.2021 11:59
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı:

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: "(Okul servisleri) Her servis turu tamamlandıktan sonra, sık dokunulan yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle silinecek, daha sonra 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilecek.

İçişleri Bakanlığı: "(Okul servisleri) Her servis turu tamamlandıktan sonra, sık dokunulan yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle silinecek, daha sonra 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilecek. Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılacak." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: '(Okul servisleri) Her servis turu tamamlandıktan sonra, sık dokunulan yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle silinecek, daha sonra... - Son Dakika


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