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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Elazığ'daki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Elazığ'daki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi

29.06.2021 07:20
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Elazığ'daki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi, System.String[]

Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Elazığ'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Elazığ'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını belirtti.

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 06.41'de Elazığ'ın Maden ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Geçmiş olsun."

İsmail Çataklı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Elazığ'daki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi - Son Dakika


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