İsmail Çataklı: "Haberlerde iddia edilen miktarlarda bir sayısal eksiklik kesinlikle söz konusu değildir" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "20 tugayı donatacak silah kayıp" haberlerini yalanlayarak, "Haberlerde iddia edilen miktarlarda bir sayısal eksiklik kesinlikle söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

"20 tugayı donatacak silah kayıp" başlığı ile servis edilen haberlerin ardından İçişleri Bakanlığı İsmail Çataklı yazılı bir açıklama yaptı. Çataklı, yaptığı açıklamada söz konusu dönemde İçişleri Bakanlığı bünyesinde bağlı kurumlardan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan silahlardan bahsi geçen haberlerde iddia edilen miktarlarda bir sayısal eksikliğin kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı. Çataklı şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığı günlerde neredeyse her yıl olduğu gibi bazı mahfillerce maksatlı şekilde ortaya atılan mesnetsiz bir iddianın bu yıl da '20 tugayı donatacak silah kayıp' başlığıyla yeniden servis edildiği görülmektedir. Konuyla ilgili olarak daha önce de açıklama yapılmış olmasına rağmen toplum nezdinde oluşturulmak istenen birtakım kaygıları gidermek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki hususların paylaşılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir. Söz konusu dönemde İçişleri Bakanlığı bünyesinde bağlı kurumlardan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan silahlardan mezkür haberlerde iddia edilen miktarlarda bir sayısal eksiklik kesinlikle söz konusu değildir. Konuya ilişkin olarak envanter sayımlarıyla da teyit edilen resmi veriler şu şekildedir: Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde kayıtlı 7 adet MP5 makineli tabanca 15 Temmuz 2016 gecesi halka karşı kullanılmak üzere darbeciler tarafından depolardan gasp edilmiş, çatışmalarda kaybolduğu anlaşılmıştır. Bugüne kadar kayıp silahların bulunması mümkün olmamıştır. Yine aynı hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırı neticesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet MP5 makineli tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 16 silah kaybı tespit edilmiş, ayrıca İstanbul'daki olaylar sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 MP5 makineli tabanca kaybolmuştur. Bugüne kadar kayıp silahların bulunması mümkün olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi kaynaklı olarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde başkaca herhangi bir silah kaybı mevcut değildir. Bakanlığımızın 2017 yılı idari faaliyet raporunda belirtilen rakam, sivil vatandaşlarımızın kaybettikleri silahları da içeren 1944'ten 2017'nin sonuna kadarki 73 yıllık toplam sayıdır. Bu rakamın 15 Temmuz ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu itibarla detayları yukarıda arz edilenler dışında İçişleri Bakanlığı envanterinden başka bir silah kaybı yoktur. Kaldı ki ilgili birimlerimizin personel sayısı dikkate alındığında söz konusu iddialarda geçen miktarların tutarsızlığı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Kaybolduğu iddia edilen silah sayısı, o günlerdeki tüm jandarma ve emniyet personel sayısının yaklaşık üçte birine tekabül etmektedir. Devlet ciddiyeti içerisinde böyle bir eksikliğin olamayacağı elbette ki izaha muhtaç değildir."

(Yunus Emre Kartal/İHA)