Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: "Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, M16 piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü ve 300 fişek ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 08:45

Kaynak: AA

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