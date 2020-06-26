Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu uygulanacak...
Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelgeyi il valiliklerine gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelgeyi il valiliklerine gönderdi. Böylece cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında kısıtlama uygulanacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:11 Kaynak: İHA
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