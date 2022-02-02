Eren Kış-18 Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-18 Hakkari- Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1050 personel görev alıyor.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "Eren Kış-18 (Hakkari-Kazan Vadisi) Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu" başlatıldı.
Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1050 personel görev alıyor.
(Ali Nargüner/ İHA)
Kaynak: İHA
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