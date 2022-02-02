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Eren Kış-18 Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Eren Kış-18 Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı

02.02.2022 12:17

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-18 Hakkari- Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1050 personel görev alıyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "Eren Kış-18 (Hakkari-Kazan Vadisi) Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1050 personel görev alıyor.

(Ali Nargüner/ İHA)

Eren Kış-18 Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı
Eren Kış-18 Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı
Eren Kış-18 Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı
Eren Kış-18 Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı
Eren Kış-18 Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı
Eren Kış-18 Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı
Eren Kış-18 Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı
Eren Kış-18 Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı
Eren Kış-18 Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı

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Kazan Vadisi, Jandarma, Hakkari, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eren Kış-18 Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eren Kış-18 Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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