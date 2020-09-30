Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığınca valiliklere"Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama...
Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanlığınca valiliklere"Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" genelgeleri gönderildi.
İçişleri Bakanlığınca valiliklere"Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" genelgeleri gönderildi
HES kodu, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:57 - Kaynak: AA
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