Son dakika... İçişleri Bakanlığının talimatı ile Başkent'teki metruk yapılar yıkılıyor - Son Dakika

Ankara'nın Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi'nde vatandaşların talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Şirindere Vadisi'ndeki metruk yapılar yıkılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile Kent Estetiği Fen İşleri ve Özel Projeler Dairesi işbirliğinde şu ana kadar tespit edilen 38 kentsel dönüşüm alanında 220 gecekondu ve 154 metruk yapının yıkım işlemi tamamlandı. Çankaya Kaymakamı Hüdayer Mete Buhara ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç'un da katıldığı yıkımda çok sayıda polis ve zabıta ekibi hazır bulundu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çankaya Kaymakamı Hüdayer Mete Buhara, "Çiğdem Mahallesi'nde bulunan metruk ve kaçak yapıların bertaraf edilmesi, yıkılması noktasında bir faaliyet yürütüyoruz. Bu bölgede 224 yapı mevcuttu, bunların benzeri baraka tarzı menfi durumlara da sebebiyet veren, sosyal sıkıntılara sebebiyet veren yapılar mevcuttu. Bu yapıların bertaraf edilmesi için çalışmalarımıza üç gündür devam ediyoruz. İnşallah birkaç gün içerisinde buranın daha nezih ve lüks bir muhit olması noktasında çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. İnşallah tamamlandığında Ankara bir sıkıntısından daha kurtulmuş olacak. Bu çalışmanın diğer bölgelerde var olan metruk yapıların yıkılması, bertaraf edilmesi için örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Madde kullanımı olsun, alkol kullanımı, hatta bazen fuhuş ve benzeri toplumun zararına olan bir takım yapılanmaların odağı haline gelen bu noktaları temizleyerek Ankara'mıza yakışır hale getirmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

"ŞİMDİYE KADAR 220 GECEKONDU YIKTIK"

Yıkım çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç, "Ağustos ayından beri Başkent 153 hattımıza ve Cimer'e ulaşan başvuruları değerlendirerek, Ankara'da 38 kentsel dönüşüm alanındaki metruk yapı bölgesi temsil ettik. Dikmen Çaldağ bölgesinde başladık, Diken Dere'sini tamamladık, Varlık Mahallesi'nde başkentimizin ortasında artık hayvan pazarı kurulamayacak, orayı temizledik. İskitler'i bugün itibarıyla bitiriyoruz ve Hıdırlık Mahallesi'ne başlıyoruz. Bulunduğumuz Çiğdem Mahallesi, Şirindere bölgesinde ve üç gündür bir çalışma yürütüyoruz. Bunu belediyemizin zabıta ekipleri koordine ediyor. Kent Estetiği Fen İşleri ve Özel Projeler Dairesi ile ortak yürütüyoruz bu çalışmayı" ifadelerini kullandı.

Kimseyi mağdur etmediklerinin altını çizen Koç, "En dikkat ettiğimiz şey havaların soğuduğu bu günde insanımızı açıkta ve soğukta bırakmamak. Bu konuda Valiliğimizle, Kaymakamlığımızla ciddi bir işbirliği yönetiyoruz. Vatandaşlarımıza yer yurt gösteriyoruz. Bu bölgede barınan 650 kadar kağıt toplayıcına Mart ayından Haziran ayına kadar sıcak yemek servisi yaptık, sonra onlara yer yurt ayarladık, 150 kadarı Gaziantep'e memleketine döndü. Geri kalanlara Ankara içerisinde çeşitli yerler gösterdik. Burayı boşalttık, konut sahiplerinden yazılı izin belgesi alıyoruz, ondan sonra yıkımı gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla alışıldık yıkım görüntülerine Ankara'mızda rastlamıyoruz. 220 gecekondu yıktık şimdiye kadar. 154 müştemilat, baraka, çadır ortadan kaldırdık. Demin saydığım bölgelerde 3 bin 153 kamyon atık topladık. Başkentimize yakışmayan, sağlık ve güvenlik sorunu haline gelen bölgeleri adeta bir futbol sahası gibi, bir yeşil alan, bir park gibi pırıl pırıl hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Mahalleye katkılarından dolayı yetkililere teşekkür eden Çiğdem Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Aslan ise şunları söyledi:

"Mahallemizde yaşanan sorunları ilettiğimizde bakan beyin direkt talimatıyla, bakan yardımcımızın direkt ilgilenmesi ile bu sorun çözülmeye başladı. Bütün mahalle halkı tarafından teşekkürleri her zaman bana iletilmekte ve bende yetkililerimize iletiyorum. Herkes olanlardan çok memnun. Uzun zamandır yaşıyorduk bu durumu. Sorunu çözdükleri için Sayın Süleyman Soylu'ya, Kaymakamımıza, Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz."

(İHA)