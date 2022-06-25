Son dakika haberleri | İçişleri: "Cerablus'ta Bomba Yüklü Kamyon İmha Edildi" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İçişleri: "Cerablus'ta Bomba Yüklü Kamyon İmha Edildi"

25.06.2022 15:46

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, Kilis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ekipleri tarafından Cerablus sınır hattında tespit edilen bomba yüklü kamyonun kontrollü olarak imha edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Kilis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ekipleri tarafından Cerablus sınır hattında tespit edilen bomba yüklü kamyonun kontrollü olarak imha edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'de El Humran köyü yakınına PKK/KCK-PYD/ YPG'li teröristlerce bırakılan bomba yüklü kamyon, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından imha edildi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Kilis Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Azez) 21.06.2022 tarihinde Suriye/ Fırat Kalkanı Harekat bölgesi/Cerablus sınır hattında bulunan El Humran köyü civarına, sansasyonel eylemde kullanılmak üzere PKK/KCK-PYD/YPG terör örgüt mensuplarınca, içerisinde bomba yüklü IVECO marka kamyon bırakıldığı istihbaratı üzerine, harekete geçti. Bahse konu bomba yüklü kamyon tespit edilerek bölgeye bomba imha ekipleri gönderildi. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmasının ardından bomba yüklü kamyon kontrollü bir şekilde imha edildi."

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Kaynak: ANKA

Cerablus, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İçişleri: 'Cerablus'ta Bomba Yüklü Kamyon İmha Edildi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İçişleri: "Cerablus'ta Bomba Yüklü Kamyon İmha Edildi" - Son Dakika
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