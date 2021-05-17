Son dakika haberleri! İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren operasyonları kapsamında Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında ise 2 olmak üzere toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince jandarma insansız hava aracı ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Eren-2 operasyonları kapsamında da Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Yaylak kırsalında, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları tarafından düzenlenen operasyonda ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. İki operasyonda toplam 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.Bakan Soylu da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz" dedi.