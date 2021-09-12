Eren-2 Operasyonları'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Eren-2 Operasyonları kapsamında Diyarbakır'da güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren-2 Operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince J- SİHA desteğinde icra edilen operasyonda 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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