Son dakika haberleri | İçişleri : PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 2021'de teslim olanların sayısı 43'e yükseldi
06.04.2021 15:05
Son dakika haberi: İçişleri : PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 2021'de teslim olanların sayısı 43'e yükseldi.
İçişleri : PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 2021'de teslim olanların sayısı 43'e yükseldi
Terör, PKK, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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