Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen 'Eren Abluka-17 Operasyonu' kapsamında, Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyonda çıkan çatışmada, 2 terör örgütü mensubu, silahları ve teçhizat ile etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... İçişleri: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.