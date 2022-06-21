Son dakika haberleri... İçişleri: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İçişleri: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

21.06.2022 11:06
Son dakika haberleri... İçişleri: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde çıkan çatışmada, 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde çıkan çatışmada, 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen 'Eren Abluka-17 Operasyonu' kapsamında, Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyonda çıkan çatışmada, 2 terör örgütü mensubu, silahları ve teçhizat ile etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.


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Son dakika haberleri: Eren Abluka-17 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri: Eren Abluka-17 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı: 'Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, 21 Haziran 2022... Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı: 'Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, 21 Haziran 2022...
Kaynak: DHA

Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İçişleri: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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