İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde çıkan çatışmada, 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen 'Eren Abluka-17 Operasyonu' kapsamında, Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyonda çıkan çatışmada, 2 terör örgütü mensubu, silahları ve teçhizat ile etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... İçişleri: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika