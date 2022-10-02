Son dakika haberleri! İçişleri: Suriye'de yakalanan 15 terörist tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İçişleri: Suriye'de yakalanan 15 terörist tutuklandı

02.10.2022 12:55
Son dakika haberleri! İçişleri: Suriye'de yakalanan 15 terörist tutuklandı

Son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Suriye'de terör örgütlerince canlı bomba, sabotaj, saldırı eğitimi verilen ve yakın zamanda yasa dışı yollardan Türkiye'ye gireceği tespit edilen 11 DEAŞ'lı ile 4 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubunun tutuklandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Suriye'de terör örgütlerince canlı bomba, sabotaj, saldırı eğitimi verilen ve yakın zamanda yasa dışı yollardan Türkiye'ye gireceği tespit edilen 11 DEAŞ'lı ile 4 PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü mensubunun tutuklandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde Suriye Görev Gücü El-Bab ve Cerablus Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; DEAŞ ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin, Suriye'de belirledikleri örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, el yapımı patlayıcı, suikast ile istihbarat eğitimi verdiği ve teröristlerin yakın zamanda yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçiş arayışı içinde olduğu belirlendi.Bu kapsamda Suriye El-Bab ve Cerablus'ta 29 Eylülde düzenlenen operasyonlarda; 2'si sözde örgüt şer-i emiri, 1'i istihbarat sorumlusu, 1'i zekat sorumlusu, 2'si sosyal medya sorumlusu ve 5'i savaşçı olarak faaliyet gösteren 11 DEAŞ'lı ile 4 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 15 terörist gözaltına alındı. Teröristler, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 570 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 1 adet dürbün, 1 adet çelik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin etkin bir şekilde devam edeceği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İçişleri: Suriye'de yakalanan 15 terörist tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İçişleri: Suriye'de yakalanan 15 terörist tutuklandı - Son Dakika
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