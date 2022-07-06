Son dakika haberleri... İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

06.07.2022 15:58
Son dakika haberleri... İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Son dakika haberler... ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3'E ÇIKTIİçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında iç güvenlik operasyonları kapsamında başlatılan operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3'E ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında iç güvenlik operasyonları kapsamında başlatılan operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı'nca J- SİHA destekli Çatak kırsalında yürütülen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Van Çatak kırsalında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir" denildi.


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Son dakika haberleri! 6 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri! 6 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika
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