Son dakika haberleri... İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3'E ÇIKTI
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında iç güvenlik operasyonları kapsamında başlatılan operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı'nca J- SİHA destekli Çatak kırsalında yürütülen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Van Çatak kırsalında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir" denildi.
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