Üye Girişi
Son dakika haberleri: İçki ve sigara hırsızlığı şüphelileri, 540 saatlik kamera görüntüsünden tespit edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: İçki ve sigara hırsızlığı şüphelileri, 540 saatlik kamera görüntüsünden tespit edildi

29.01.2022 17:14
Son dakika haberleri: İçki ve sigara hırsızlığı şüphelileri, 540 saatlik kamera görüntüsünden tespit edildi

Son dakika haberi... HATAY'da, iş yerinden 167 şişe içki, 135 karton sigara ve 8 bin TL çalan S.K. ve Y.P., 540 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünden belirlendi.

HATAY'da, iş yerinden 167 şişe içki, 135 karton sigara ve 8 bin TL çalan S.K. ve Y.P., 540 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünden belirlendi. Şüphelilerden S.K. yakalanırken, Y.P. ise aranıyor.

Samandağ ilçesi sahil şeridindeki iş yerinin giriş kapısının kırık, kamera ve kayıt sistemlerinin kablolarının ise kesik olduğunu fark eden sahibi, hırsızlık ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu iş yerinde yaptığı incelemede 167 şişe içki, 135 karton sigara ve 8 bin TL'nin çalındığı belirlendi. Ekipler, 540 saatlik kamera görüntüsü incelenmesinden sonra hırsızlık şüphelilerinin S.K. ve Y.P. olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanan S.K.'nin, çalınan bazı ürünleri başka markete sattığını söylediği belirtildi. Ele geçirilen diğer malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi. S.K. gözaltına alınırken, çalıntı malzemeleri satın alan market işletmecisi hakkında ise adli işlem yapıldı. Hırsızlık olayının şüphelilerinden Y.P.'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.


YORUMLAR
500

Türk Lirası, Hırsızlık, Samandağ, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İçki ve sigara hırsızlığı şüphelileri, 540 saatlik kamera görüntüsünden tespit edildi - Son Dakika


Malatya'da kan donduran olay! Annesi ile tartışan babasını gözünden vurarak öldürdü Malatya'da kan donduran olay! Annesi ile tartışan babasını gözünden vurarak öldürdü         
17:14
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
İstiklal Caddesi'nde heyecanlı dakikalar! Hırsızı üzerine atlayarak yakaladı İstiklal Caddesi'nde heyecanlı dakikalar! Hırsızı üzerine atlayarak yakaladı         
16:29
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor         
19:32

Son Dakika Haberleri
17:13 Malatya'da kan donduran olay! Annesi ile tartışan babasını gözünden vurarak öldürdü
17:11 Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor
17:00 Seyir halindeyken araçlarında cinsel ilişkiye giren çiftin başı fena yandı
16:57 Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah
16:47 Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir
16:29 Kim bu ünlü çift? Televizyon dünyasının ünlü isimlerinin cinsel ilişki görüntüleri internete sızdı
16:23 Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu! Faizi indireceğiz, bilin ki enflasyon da düşecek
16:20 6 yılda 6 başkan değişti! Eski TÜİK Başkanı: Böyle bir bağımsızlık olabilir mi?
14:17 İki aile arasındaki barış toplantısında savaş çıktı, yine kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
14:37 Yağan kar sebzeyi vurdu, pazarda fiyatlar 2 katına çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 17:21:51. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İçki ve sigara hırsızlığı şüphelileri, 540 saatlik kamera görüntüsünden tespit edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement