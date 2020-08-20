Son dakika haberleri | - İdlib'de çocukların oynadığı EYP patladı: 3 ölü - Son Dakika

- İdlib'de çocukların oynadığı EYP patladı: 3 ölü

İDLİB - Suriye'nin İdlib'e bağlı Salqin kasabasında çocukların oyuncak sandığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 çocuk hayatının kaybetti, 2 sivil de yaralandı.

Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Salqin kasabasındaki Al-Alani köyünde el yapımı bir patlayıcı infilak etti. Patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yerel kaynaklar, köyde çocukların el yapımı patlayıcıyı oyuncak sandıkları için oynadıkları sırada patlamanın meydana geldiğini belirtti.