Son dakika haberleri... İdlib'de patlama: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri... İdlib'de patlama: 1 ölü

18.01.2021 14:47
Son dakika haberleri... İdlib'de patlama: 1 ölü, System.String[]

Son dakika haberi: Suriye'nin İdlib kent merkezinde bulunan mağazada meydana gelen patlamada bir sivil hayatını kaybederken, bir sivil yaralandı.

Suriye'nin İdlib kent merkezinde bulunan mağazada meydana gelen patlamada bir sivil hayatını kaybederken, bir sivil yaralandı.

Suriye'nin İdlib kentinin merkezinde bulunan bir mağazada patlama meydana geldi. Patlamada mazağının sahibi hayatını kaybederken yoldan geçen bir sivil de ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Patlama nedeniyle mağaza, park halinde olan araba ve motosiklet de kullanılmaz hale geldi.

Olayın ardından polis patlama ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Patlama, mağazada yerleştirilmiş bir el yapımı patlayıcının (EYP) nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

(Abu Mucahit Elhalebi/İHA)

Patlama, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İdlib'de patlama: 1 ölü - Son Dakika


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