DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

İdlib şehidi Tuğgeneral Sezgin Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı

TOPRAĞA VERİLDİ

Suriye'nin İdlib bölgesinde dün görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan (51), memleketi Çanakkale'de, Hastane Bayırı Şehitliği'nde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, cenaze töreninin ardından şehidin annesi Esma Erdoğan, şehidin eşi Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan Emine Erdoğan ve kızları Eylül ile Elif Naz'a başsağlığı ve sabır diledi. Bakan Akar, şehidin eşi Emine Erdoğan'a eşinin tabutuna sarılı Türk Bayrağını ve fotoğrafını hatıra olarak takdim etti. Bakan Akar ardından, şehidin annesi Esma Erdoğan'a da öperek Türk Bayrağı verip, "Egemenliğimizin, bağımsızlığımızın timsali görev yaptığı sırada bütün teröristlere karşı şerefle dalgalandırdığı Türk bayrağını size teslim ediyorum. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Daima kalbimizde, tüm hislerimizle hatırlayacağız, büyük işler yapan çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.