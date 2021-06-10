Son dakika haberleri: İdlibli 30 çocuk robotik kodlama eğitimiyle geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - İç savaşın sürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde 30 ortaokul öğrencisi, robotik kodlama eğitimi alarak geleceğin teknolojisini öğrenmeye başladı.

Suriyeli gönüllü eğitmenler, çocuklara robotik kodlama, çeşitli sensörler ve robot teknolojisinde kullanılan motorları programlama gibi birçok alanda eğitim veriyor.

Bu sayede iç savaşın 10 yılı aşkın süredir devam ettiği ülkede, çocukların teknolojiye uyumu sağlanıp, nitelikle bireyler olması amaçlanıyor.