Son dakika haberleri! IEA: Küresel petrol talebi bu yıl günlük 5,4 milyon varil artacak - Son Dakika

Son dakika haberleri! IEA: Küresel petrol talebi bu yıl günlük 5,4 milyon varil artacak

12.05.2021 11:43
Son dakika haberleri! IEA: Küresel petrol talebi bu yıl günlük 5,4 milyon varil artacak, System.String[]

Son dakika haberi... Küresel petrol talebinin, bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,4 milyon varil (yüzde 6) artışla 96 milyon 400 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebinin, bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,4 milyon varil (yüzde 6) artışla 96 milyon 400 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) nisan ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Avrupa ve ABD'deki iyileşme sinyallerine karşın Hindistan ve Tayland gibi ülkelerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle küresel petrol talebindeki toparlanmada kırılgan eğilim devam ediyor.

Talebin geçen yılın sonlarındaki seviyeden düşük olduğuna işaret edilirken, bu düşüş eğiliminin daha çok mevsimsel olduğu, Brezilya, Hindistan ve Avrupa'daki salgın vakalarının yanı sıra dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de şubatta yaşanan dondurucu soğukların küresel talepte daha yavaş bir toparlanmaya sebep olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 5,4 milyon varil (yüzde 6) artışla günlük 96 milyon 400 bin varil seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Bu rakam bir önceki rapordaki tahminin yaklaşık 270 bin varil altında kaldı.

Petrol talebinde bu yıl günlük 35 milyon 800 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 200 bin varille Amerika kıtası ve 13 milyon 800 bin varille Avrupa izleyecek.

Küresel petrol arzı nisanda arttı

Rapora göre, küresel petrol arzı, geçen ay bir önceki aya göre 330 bin varil artışla günlük 93 milyon 370 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, OPEC ülkelerinin üretimlerinde rekor seviyede artış yaptığı geçen yılın nisan ayına göre günlük 6,7 milyon varil daha az gerçekleşirken tüm yıl ortalaması da günlük 1,4 milyon varil üzerinde gerçekleşti.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise nisanda bir önceki aya göre yaklaşık 70 bin varil azalışla 25 milyon 40 bin varile geriledi.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 30 milyon 240 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde yaklaşık 370 bin varil artışla 63 milyon 140 bin varil oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Nisan, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! IEA: Küresel petrol talebi bu yıl günlük 5,4 milyon varil artacak - Son Dakika Ekonomi


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