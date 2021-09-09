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Son dakika haberleri | İETT Blokları'nda Kentsel Dönüşüm Başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | İETT Blokları'nda Kentsel Dönüşüm Başladı

09.09.2021 10:08
Son dakika haberleri | İETT Blokları'nda Kentsel Dönüşüm Başladı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili önemli bir adımın daha atıldığını belirtti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili önemli bir adımın daha atıldığını belirtti. Arısoy, İETT Blokları'ndaki plan sorununu çözdüklerini ve hak sahipleri ile özel sektör arasında uzlaşma sağlandığını ifade etti.

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Plan kaynaklı problemlerin çözüldüğü ve kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığı en son alan Merkezefendi Mahallesi'ndeki 252 konutlu İETT Blokları oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "İETT Blokları, Zeytinburnu'nda Merkezefendi Mahallemizde bulunan ve 20 yıldır adeta kangren olan bir yer idi. Buranın da plan sorununu çözdük. Hak sahipleri ile özel sektör arasında uzlaşma sağlandı. Projenin onaylanmasının ardından özel sektör tarafından inşaata başlanacak, sürecin de takipçisi olacağız. Çok şükür işleri yoluna koyduk. İlerlemeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yıkım tamamlandı, proje çalışmaları sürüyor

Yıkım sürecinin tamamlandığını belirten Arısoy, "Mevcut durumda 10 blokta 252 daire bulunmaktaydı. Konsept proje hazırlanmış ancak nihai proje çalışmaları devam ettiğinde kaç konut ve ticari alan yapılacağı projenin tamamlanmasının akabinde belli olacak" ifadelerini kullandı.

Ömer Arısoy, kentsel dönüşüm sürecinin özveri ile yürütülmesi gerektiğini belirterek; "Hak sahiplerimiz belediyemizin de desteğini alarak bu süreçte tek başlarına bırakılmayıp çalışmaların tamamlanmış olmasından çok memnunlar" şeklinde konuştu.

İETT Blokları Temsilcisi Süleyman Fide inşaat firmasıyla anlaşmaya vardıklarını belirterek "Merkezefendi İETT Blokları sakini olarak 20 yıllık ev özlemimiz Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'un sayesinde sona erdi. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz"dedi.

Zeytinburnu'nda 5 bölgede kentsel dönüşüm sürüyor

Zeytinburnu'nda 5 ayrı bölgede kentsel dönüşüm uygulamalarının devam ettiğini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "İlçede başlanan ve başlanacak olan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, yaklaşık 85 bin metrekarelik alanda 1500' e yakın bağımsız bölüm dönüşümünün tamamlanmasını planlıyoruz. Ayrıca ilçemizdeki riskli yapı stokunun dönüştürülmesinde kullanılacak olan rezerv konut alanını da inşa ettik" şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşümle ilgili sözlerinin tamamını yerine getirdiklerini kaydeden Ömer Arısoy, kentsel dönüşüm sürecinin özveri ile yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Arısoy; "Biz bu yola çıkarken hemşehrilerimize bir söz vermiştik. 'Devletimizin imkanlarını kullanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız' demiştik. Çalışmalarımızda bize her türlü desteği veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ve onun şahsında bakanlıkta emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu'nda yapıların dönüşümünün devam edeceğini belirten Ömer Arısoy, Zeytinburnululara kanunların verdiği imkanlardan faydalanmaları çağrısında bulundu. Arısoy, "Bildiğiniz üzere şu anda yürürlükte olan kentsel dönüşüm kanunu ile eğer bir yapı 'riskli yapı' kararı ile yıkıldı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ile 18 ay boyunca devlet kira yardımı yapıyor, yine riskli yapının dönüşümü için ruhsat ve iskan harcı da alınmıyor. Ayrıca Zeytinburnu'nda Yeni İmar Plan Notu sayesinde hak sahiplerine birçok avantaj sunmuş oluyoruz. Hemşehrilerimizin ilgisini bekliyorum. Mutlaka evlerimizin riskli olup olmadığına bakarak dönüştürelim bir an evvel güvenli konutlara kavuşalım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | İETT Blokları'nda Kentsel Dönüşüm Başladı
Son dakika haberleri | İETT Blokları'nda Kentsel Dönüşüm Başladı
Son dakika haberleri | İETT Blokları'nda Kentsel Dönüşüm Başladı
Son dakika haberleri | İETT Blokları'nda Kentsel Dönüşüm Başladı
Son dakika haberleri | İETT Blokları'nda Kentsel Dönüşüm Başladı
Son dakika haberleri | İETT Blokları'nda Kentsel Dönüşüm Başladı
Son dakika haberleri | İETT Blokları'nda Kentsel Dönüşüm Başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İETT Blokları'nda Kentsel Dönüşüm Başladı - Son Dakika


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