Son dakika haber! İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

08.05.2022 16:01

Son dakika haberi: Gaziosmanpaşa'da otomobil ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da otomobil ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yenimahalle Gaziosmanpaşa Caddesi'nden kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan 34 RL 0662 plakalı otomobil ile Esentepe-Beyazıt hattında çalışan İETT otobüsü çarpıştı. Otomobilde bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.

Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Son dakika haber! İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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