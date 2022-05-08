İETT Otobüsünün çarptığı otomobil refüje çıktı; 3 yaralı - Son Dakika
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İETT Otobüsünün çarptığı otomobil refüje çıktı; 3 yaralı

08.05.2022 16:29
İETT Otobüsünün çarptığı otomobil refüje çıktı; 3 yaralı

GAZİOSMANPASA'da İETT otobüsünün çarptığı otomobil refüje çıktı.

GAZİOSMANPASA'da İETT otobüsünün çarptığı otomobil refüje çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Yenimahalle Galericiler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cebeci Caddesi'nden Sultangazi istikametine giden M.T. yönetimindeki 34 ZB 1254 plakalı İETT otobüsü, Galericiler Caddesinde seyreden 34 RL 0662 plakalı otomobile kavşakta yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil refüje çıktı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil içinde yaralanan üç kişiyi hastaneye kaldırdı. 36ES hatlı otobüsün yolcuları başka otobüslere bindirilirken, polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


İETT Otobüsünün çarptığı otomobil refüje çıktı; 3 yaralı
İETT Otobüsünün çarptığı otomobil refüje çıktı; 3 yaralı
İETT Otobüsünün çarptığı otomobil refüje çıktı; 3 yaralı
İETT Otobüsünün çarptığı otomobil refüje çıktı; 3 yaralı
İETT Otobüsünün çarptığı otomobil refüje çıktı; 3 yaralı
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Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil, Polis, Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İETT Otobüsünün çarptığı otomobil refüje çıktı; 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İETT Otobüsünün çarptığı otomobil refüje çıktı; 3 yaralı - Son Dakika
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