Son dakika haberleri | Ifo: Alman iş dünyasında iyimserlik artıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ifo: Alman iş dünyasında iyimserlik artıyor

22.02.2021 12:53
Son dakika haberleri | Ifo: Alman iş dünyasında iyimserlik artıyor, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Almanya'da geçen ay 90,3 puan olan İş Dünyası Endeksi, şubatta 92,4 puana yükselirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgayla gelen yeni kısıtlamalara rağmen Alman sanayisinin güçlü kalmasından dolayı şirketlerin daha iyimser olduğu bildirildi.

Almanya'da geçen ay 90,3 puan olan İş Dünyası Endeksi, şubatta 92,4 puana yükselirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgayla gelen yeni kısıtlamalara rağmen Alman sanayisinin güçlü kalmasından dolayı şirketlerin daha iyimser olduğu bildirildi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Almanya İş Anketi nihai sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ocakta 90,3 puan olan İş Dünyası Endeksi, Kovid-19'da ikinci dalgayla sıkılaştırılan kısıtlamalara rağmen bu ay 92,4 puana yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin 90,5'e yükselmesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 91,5'ten 94,2 puana, Mevcut Durum Endeksi de 89,2'den 90,6 puana çıktı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman yöneticiler arasındaki duyarlılığın şubatta arttığını belirterek, "Şirketlerin mevcut durum değerlendirmeleri geçen aya göre daha olumluydu. Gelecek altı aya yönelik karamsarlık önemli ölçüde azaldı. Alman ekonomisi, kısıtlamalara rağmen, özellikle sanayinin güçlü kalması sayesinde, dirençli olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Almanya'da ekonomi, Kovid-19 salgınının sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır devam eden büyüme trendine ye son vermişti.

Ekonomistler, Alman ekonomisinin de bu yıl toparlanma beklerken, bunun büyük ölçüde salgının seyrine ve aşıların başarısına bağlı olacağını belirtiyor.

İş Dünyası, Ekonomi, Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ifo: Alman iş dünyasında iyimserlik artıyor - Son Dakika


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