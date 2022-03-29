Son dakika haberleri... IFRC, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresinden ateşkes ve barış umuyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... IFRC, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresinden ateşkes ve barış umuyor

29.03.2022 12:09
Son dakika haberleri... IFRC, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresinden ateşkes ve barış umuyor

Son dakika gelişmesine göre Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı Francesco Rocca, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantıdan, "ateşkes ve barış antlaşması" umudu içinde olduğunu bildirdi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı Francesco Rocca, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantıdan, "ateşkes ve barış antlaşması" umudu içinde olduğunu bildirdi.

Rocca, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından başlayan İstanbul'daki görüşmelerden haberdar olduklarını belirtti.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerine mesaj gönderen Rocco, İstanbul'daki görüşmelerden "diyalog, ateşkes ve acil bir barış antlaşması" beklentisi içinde olduğunu vurguladı.

Rocca, tüm dünya gibi kendisinin de çatışmalardan etkilenen sivillerin acılarının sona ermesi için Ukrayna'da bir çözüm beklediğini kaydetti.

"Ukrayna'da 18 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyacak" uyarısı

Ukrayna'daki çatışmalardan zarar görmeyen hiçbir kesimin olmadığının altını çizen Rocca, nüfusun üçte birine tekabül eden tahmini 18 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağı uyarısında bulundu.

Rocca, ülkede 10 milyon sivilin yerinden edildiğini anımsattı, bunların 6,5 milyonunun hala Ukrayna içinde olduğunu aktardı.

Ukrayna'daki şehirler arasında en vahim durumun Mariupol'da olduğunu, şehre erişim sağlanamadığını anlatan Rocca, şehirde insanların elektrik, su, yiyecek ve temel ihtiyaç maddelerinin olmadığı kabul edilemez koşullarda yaşadığını kaydetti.

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Zelenski, 3 konuda tavizsiz! İstanbul'a gelen heyete talimat verdi: Bu konularda ödün vermeyin! Zelenski, 3 konuda tavizsiz! İstanbul'a gelen heyete talimat verdi: Bu konularda ödün vermeyin! İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri toplantısı başladı İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri toplantısı başladı

İstanbul, Ukrayna, Ateşkes, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... IFRC, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresinden ateşkes ve barış umuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... IFRC, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresinden ateşkes ve barış umuyor - Son Dakika
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