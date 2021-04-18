İftar öncesi yemek için tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

İftar öncesi yemek için tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

18.04.2021 22:12

Sivas'ta 8 çocuk annesi kadın, iftar öncesinde yemek yapma meselesi yüzünden tartıştığı kocası tarafından defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Sivas'ın kent merkezi Karşıyaka Mahallesinde tek katlı evde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki Rahmi P. ve 60 yaşındaki Mevlüde P. çifti, iftar öncesinde "yemek yapma" meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma esnasında Rahmi P., 8 çocuğun annesi olan eşini bıçakladı.

SIRTINDAN VE ĞÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs ve sırt kısmından toplam 4 bıçak darbesi alan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Rahmi P., İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

"ÖMÜR BOYU HAPİSTE SÜRÜNSÜN"

Mevlüde P.'nin cansız bedeni Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Mevlüde P.'nin hayatını kaybettiği bilgisini alan yakınlarıysa çiftin Karşıyaka Mahallesinde bulunan evine geldi. Hayatını kaybeden kadının kardeşi, "Yapacağını yaptı. Ömür boyu hapiste sürünsün" diyerek isyan etti.

İftar öncesi yemek için tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
İftar öncesi yemek için tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
İftar öncesi yemek için tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Karşıyaka, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İftar öncesi yemek için tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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