Son dakika haberleri | IĞDIR'DA 2 KİŞİ SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri | IĞDIR'DA 2 KİŞİ SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

12.04.2022 00:39
Son dakika haberleri | IĞDIR'DA 2 KİŞİ SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika gündem haberine göre IĞDIR'DA 2 KİŞİ SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜIĞDIR'ın Halfeti beldesi kırsalında Kemal Kara (34) ile Yaşar Karadağ'ın (33) silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu.

IĞDIR'DA 2 KİŞİ SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

IĞDIR'ın Halfeti beldesi kırsalında Kemal Kara (34) ile Yaşar Karadağ'ın (33) silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay bugün Iğdır'ın Halfeli beldesine 4 kilometre uzaklıktaki Kürk bölgesinde Yaşar Karadağ'a ait tarlada meydana geldi. Bölgeden geçen bir kişi yerde yatan 2 kişiyi gördü. Yanlarına gittiğinde silahla vurulduğu anlaşılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini gören kişi, durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma yaşamını yitirenlerin Halfeli beldesinden Kemal Kara ve Yaşar Karadağ olduğunu belirledi. Olayın duyulması üzerine belde halkı cenazelerin bulunduğu yere akın etti. Cumhuriyet savcısının olay yeri araştırması sonucu 2 kişinin cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma cinayetlerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Yaşar Karadağ, Kemal Kara, Jandarma, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | IĞDIR'DA 2 KİŞİ SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | IĞDIR'DA 2 KİŞİ SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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