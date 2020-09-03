Son dakika haberleri! Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı - Son Dakika

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu bin 877 litre akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoyunlu İlçesinde bulunan bir iş yerinde yaptıkları aramada bin 877 litre kaçak akaryakıt ile bir adet sayaçlı akaryakıt aktarım pompası ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, Devletin ve Milletin menfaatlerini korumak için, kazancı ile yasadışı örgütlere mali kaynak sağlayan, kaçakçılık faaliyetleriyle olan mücadelenin mesai mefhumu gözetmeksizin kararlılıkla devam edeceği açıklandı. - IĞDIR