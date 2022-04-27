Son dakika haberleri: Iğdır'da Aleyna'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Iğdır'da Aleyna'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis verildi

27.04.2022 15:11
Son dakika haberleri: Iğdır'da Aleyna'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis verildi

Son dakika habere göre Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Betül A'nın ölümüne ilişkin yargılanan iş adamı Gökhan A, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Betül A'nın ölümüne ilişkin yargılanan iş adamı Gökhan A, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık iş adamı Gökhan A, tutuklu bulunduğu Erzincan'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmayı, ölen Aleyna Betül A'nın yakınları ile Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu heyeti de izledi.

Duruşmada, son sözü sorulan Gökhan A, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Argın'a TCK'nın 84/4. maddesinde düzenlenen ve "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar" hükmüne içeren "intihara yönlendirme" suçundan müebbet hepse çarptırıldı.

Sanığa "şantaj" suçundan 2 yıl hapis ile 10 bin lira para cezasının yanı sıra "yaralama" suçundan da 4 ay hapis cezası verildi.

Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Aydanur Ağayar, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz bu süreçte tüm hemşerilerimize, meslektaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu tür olayların bir daha ilimizde yaşanmaması adına davanın takipçisi olacağımızı bildiririz." dedi.

"Burada adalet tecelli etti"

Aleyna Betül A'nın avukatı Sedat Karaoğlan da "Biz dosyanın bu haliyle hem istinaf hem de Yargıtay makamlarınca onanacağını düşünüyoruz. Burada adalet tecelli etti. Umarım başka genç kızların, mağdurların, sahipsiz insanların başına aynı olaylar gelmez." diye konuştu.

İntihar ettiği belirtilen Aleyna Betül A'nın (18) cesedi, 30 Eylül 2021'de 14 Kasım Mahallesi'nde evinin yakınındaki bir binanın önünde bulunmuş, iş adamı Gökhan A. tutuklanmıştı.

Son dakika haberleri: Iğdır'da Aleyna'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis verildi
Son dakika haberleri: Iğdır'da Aleyna'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis verildi
Son dakika haberleri: Iğdır'da Aleyna'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis verildi
Son dakika haberleri: Iğdır'da Aleyna'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis verildi

YORUMLAR
500
'Ölümümden o sorumludur' deyip intihar etmişti: Aleyna'yı istismar ederek intihara sürükleyen saldırgan müebbet hapis cezası aldı 'Ölümümden o sorumludur' deyip intihar etmişti: Aleyna'yı istismar ederek intihara sürükleyen saldırgan müebbet hapis cezası aldı Son dakika haber | Aleyna'yı ölüme sürükleyen sanığa müebbet hapis (3) Son dakika haber | Aleyna'yı ölüme sürükleyen sanığa müebbet hapis (3)

Kadın Hakları, Iğdır Barosu, İş Adamı, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Iğdır'da Aleyna'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis verildi - Son Dakika


Son Dakika
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masa ile ilgili açıklaması ses getirdi! Sosyal medyada yorum yağdı
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
15:04 Ali Babacan'nın sürpriz çıkışına Kılıçdaroğlu'nun sözleri mi neden oldu?
14:54 Beta mahlasıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı
14:45 Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı, köylünün yüzünü güldürdü
14:41 "Ölümümden o sorumludur" deyip intihar etmişti: Aleyna'yı istismar ederek intihara sürükleyen saldırgan müebbet hapis cezası aldı
14:35 Açlık ve yoksulluk sınırı her ay artıyor! Asgari ücretin üç katı olan 17 bin 340 lira yeni yoksulluk sınırı olarak belirlendi
14:31 Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın
14:24 Rusya, İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 15:35:31. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Iğdır'da Aleyna'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement