Son dakika haberleri! Iğdır'da Koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Iğdır'da Koronavirüs denetimi yapıldı
Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği "Korona virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Iğdır Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim il merkezinde gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği "Korona virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Iğdır Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim il merkezinde gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.
Bütün işyerlerinde ve vatandaşlarda maske, mesafe ve hijyen duyarlılığını yükselterek farkındalık oluşturmanın hedeflendiği denetimler tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da yapıldı. Denetimlere katılan Iğdır Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, işyeri sahipleri ve vatandaşlara kurallara uyma konusunda uyarılarda bulunarak maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını istedi. - IĞDIR
Son Dakika Doğu Akdeniz'deki gerilimin ardından TSK, tankları Yunan sınırına sevk ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açtığı Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak Erdoğan, hastane açılışında istediğini yapamayan kameramanlara takıldı: Dersini iyi çalışmamışlar Balayından dönen avukat ile eşi, trafikte başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı ve tehdit edildi Tiktok'taki meydan okuma oyunda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında kurallara uymayanlara sitem etti Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Koronavirüse yakalanan aşçının yaptığı yemeğin, 300 işçiye yedirildiği öne sürüldü Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu