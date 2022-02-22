Son dakika haberleri | Iğdır'da öldürdüğü yılanın görüntülerini paylaşan kişiye ceza kesildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Iğdır'da öldürdüğü yılanın görüntülerini paylaşan kişiye ceza kesildi

22.02.2022 16:34
Son dakika haberleri | Iğdır'da öldürdüğü yılanın görüntülerini paylaşan kişiye ceza kesildi

Son dakika habere göre Iğdır'da öldürdüğü yılanın görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişiye 2 bin 132 lira ceza uygulandı.

Iğdır'da öldürdüğü yılanın görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişiye 2 bin 132 lira ceza uygulandı.

Tuzluca ilçesine bağlı Kumbulak köyünde yaşayan E.M, yuvasından çıkarıp öldürdüğü ve köpeklere parçalattığı yılanın görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşımı gören bir vatandaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden şikayetini dile getirdi.

CİMER'den gelen bilgilendirme üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri çalışma başlattı.

Adresi ve kimliği tespit edilen E.M'ye ekiplerce, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 932 TL idari, 1200 TL de tazminat olmak üzere toplam 2 bin 132 lira ceza kesti.

Öldürülen yılanın türünün ise tespit edilemediği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Tuzluca, Medya, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Iğdır'da öldürdüğü yılanın görüntülerini paylaşan kişiye ceza kesildi - Son Dakika


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