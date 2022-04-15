Son dakika haberleri | Iğdır'da öldürülen besicileri, baba hırsız sanıp vurmuş (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Iğdır'da öldürülen besicileri, baba hırsız sanıp vurmuş (2)

15.04.2022 00:47
Son dakika haberleri | Iğdır'da öldürülen besicileri, baba hırsız sanıp vurmuş (2)

Son dakika haberi... BABA TUTUKLANDIIğdır'da hırsız zannettiği ve bir süre önce soyadını değiştiren oğlu Kemal Kara ile arkadaşı Yaşar Karadağ'ı silahla öldüren Mehmet Araslı ile şüpheli diğer oğlu İbrahim Araslı, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

BABA TUTUKLANDI

Iğdır'da hırsız zannettiği ve bir süre önce soyadını değiştiren oğlu Kemal Kara ile arkadaşı Yaşar Karadağ'ı silahla öldüren Mehmet Araslı ile şüpheli diğer oğlu İbrahim Araslı, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Mehmet Araslı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderilirken, oğlu İbrahim Araslı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

TEK EL ATEŞ ETTİ 2 CAN ALDI

Mehmet Araslı'nın olayda Kaleşnikof marka otomatik silahla tek el ateş ettiği ve silahtan çıkan kurşun ile oğlu ve arkadaşının ölümüne yol açtığı ortaya çıktı.


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Yaşar Karadağ, Kemal Kara, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Iğdır'da öldürülen besicileri, baba hırsız sanıp vurmuş (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Iğdır'da öldürülen besicileri, baba hırsız sanıp vurmuş (2) - Son Dakika
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