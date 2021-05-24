Son dakika haberleri! Iğdır'da sel felaketi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Iğdır'da sel felaketi
24.05.2021 12:02
Son dakika haberler: Iğdır'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası sel meydana geldiIğdır'ın Aralık ilçesine bağlı köylerde etkili olan sağanak yağışlar sonrası sel felaketi yaşandı.
Iğdır'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi
Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı köylerde etkili olan sağanak yağışlar sonrası sel felaketi yaşandı. Nahçıvan-Iğdır karayolunda sel sularıyla birlikte gelen kaya parçaları ile çamur birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu. Sel nedeniyle araçları çamura saplanan vatandaşlar Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Ekipler ulaşıma kapanan Iğdır-Nahçıvan karayolunu yeniden ulaşıma açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
(Serkan Akgün/İHA)
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