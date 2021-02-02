Son dakika haberleri | Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

02.02.2021 13:39
Son dakika haberleri | Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bir yolcu otobüsü Suveren yol kontrol ve arama noktasında durdurularak arama yapıldı.

Üzerlerinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilerek gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma, Silah, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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