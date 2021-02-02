Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda bir yolcu otobüsü Suveren yol kontrol ve arama noktasında durdurularak arama yapıldı.
Üzerlerinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilerek gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika