Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 7258 sayılı 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında 4 ay süreyle teknik ve fiziki takip yaptı. Polis ekiplerince çalışma sonucu yasa dışı bahis oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 kişi de adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Iğdır'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

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