Son dakika haberleri: Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

09.05.2022 16:57
Son dakika haberleri: Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Iğdır- Ağrı kara yolunda yapılan kontrollerde durdurulan bir araçtaki aramalarda 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bayram sonrası oluşan yoğun trafikten yararlanmayı hedeflediği belirlenen E.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Metamfetamin, Uyuşturucu, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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