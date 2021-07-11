Bu yıl ikincisi düzenlenen Balık Gölü Festivali'ne hafta sonunu fırsat bilen Iğdırlı vatandaşlar akın etti.

Ağrı Valiliği koordinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Taşlıçay Belediyesi ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 2. Balık Gölü Festivali'ne hafta sonunu fırsat bilen Iğdırlı vatandaşlar akın etti. Festivalin 2'inci gününün Hafta sonu Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar çok sayıda ünlü sanatçının katıldığı festivalin yolunu tuttu. Mustafa Ceceli ve Grup İMERA gibi ünlü sanatçı ve müzik gruplarının sahne aldığı festivale ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

'Bu etkinlik Ağrılıların ve Iğdırlıların buluşma noktası oldu'

Festivale ailesiyle birlikte katılan vatandaşlardan Nihat Aras, bu tür etkinliklerin buralarda yapılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Festivalin hafta sonuna denk gelmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini kaydeden Aras, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Balık Gölü Festivaline ailemle birlikte katılmak istedim. Geçen sene düzenlenen festival hafta içine denk geldiği için katılamamıştım. Festivalin 2'nci gününün Pazar gününe denk gelmesi bizi oldukça mutlu etti. Diğer günler işimiz olduğu için katılamazdık. Ama Pazar günü olunca eşim ve çocuklarımla birlikte Iğdır'dan bu festivale katılmak için geldim. Bu tür etkinliklerin yapılması bizi oldukça mutlu ediyor. Bugün festivalin son günü. Umarım daha güzel ve daha büyük etkinlikler Ağrı ve Iğdır gibi illerimizde yapılır. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlik Ağrılıların ve Iğdırlıların buluşma noktası haline geldi." - IĞDIR