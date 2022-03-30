Son dakika haberi: SPOR İğneyle maça çıkan Osman Göçen bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: SPOR İğneyle maça çıkan Osman Göçen bronz madalya kazandı

30.03.2022 21:17

Gelen son dakika haberine göre İğneyle maça çıkan Osman Göçen bronz madalya kazandıAVRUPA Güreş Şampiyonası'nda 86 kilogramda mindere çıkan milli güreşçi Osman Göçen, ayağından sakat olduğu ve iğneyle oynadığı maçta İsrailli rakibini yenerek bronz madalya kazandı.

İğneyle maça çıkan Osman Göçen bronz madalya kazandı

AVRUPA Güreş Şampiyonası'nda 86 kilogramda mindere çıkan milli güreşçi Osman Göçen, ayağından sakat olduğu ve iğneyle oynadığı maçta İsrailli rakibini yenerek bronz madalya kazandı.

Macaristan'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dünkü yarı final maçında 6-6'lık skorun ardından son puanı verdiği için final şansını kaybeden Osman Göçen, 3'üncülük maçında İsrail'den Uri Kalashnikov ile karşılaştı. Maç öncesi ayağındaki ağrıları artan ve iğne ile mindere çıkan Osman Göçen, rakibini 8-8'lik skorda 2 puanlık oyunlarının avantajıyla yenerek Avrupa 3'üncüsü oldu.

'ASIL HEDEFİM 2024 PARİS OLİMPİYATLARI'

2'nci kez Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katıldığını ifade eden Göçen, "Geçen sene madalya alamadım. Bu sene altın madalya için geldim. Yarı finalde son dakikada talihsiz sakatlığım oldu. Maçtan sonra ayağımın üstüne basamıyordum. Doktorumuzun müdahalesiyle maça çıkabildim ve 3'üncü oldum. Bu madalyamı aileme armağan ediyorum. Bu benim büyüklerdeki ilk madalyam. Asıl hedefim 2024 Paris Olimpiyatları, Allah izin verirse oradan madalyayla döneceğim" dedi.

Son dakika haberi: SPOR İğneyle maça çıkan Osman Göçen bronz madalya kazandı
Son dakika haberi: SPOR İğneyle maça çıkan Osman Göçen bronz madalya kazandı
Son dakika haberi: SPOR İğneyle maça çıkan Osman Göçen bronz madalya kazandı
Son dakika haberi: SPOR İğneyle maça çıkan Osman Göçen bronz madalya kazandı
Son dakika haberi: SPOR İğneyle maça çıkan Osman Göçen bronz madalya kazandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: SPOR İğneyle maça çıkan Osman Göçen bronz madalya kazandı - Son Dakika


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