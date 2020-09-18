İHA ve TGRT'nin HDP önündeki anneler için hazırladığı belgeselin kopyası ailelere dağıtıldı

DİYARBAKIR - İhlas Haber Ajansı ve TGRT tarafından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine devam eden anneler konu alınarak çekilen belgeselin kopyası, HDP önündeki ailelere flash bellekler içinde teslim edildi. Görüntüleri alan aileler, 1 yılı aşkın süredir kendilerine gösterdikleri desteklerden dolayı İHA ve TGRT'ye teşekkür etti.

Diyarbakır'da evladının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 20 Ağustos 2019'da parti binası önünde oturma eylemi başlatan ve 4 gün sonra oğluna kavuşan Hacire Akar'ın yaktığı meşale, evlat hasreti çeken diğer aileleri de ayaklandırmıştı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019'dan itibaren devam eden evlat nöbetinin 1'inci yılında 16 aile evladına kavuşurken, İhlas Haber Ajansı çocukları için HDP ve PKK'ya karşı direnen ailelerin belgeselini çekti. Çekilen belgeselin kopyaları, flash belleklere atılarak evlat nöbeti tutan ailelere İHA muhabirleri tarafından teslim edildi. Belgeseli izleyen aileler duygu dolu anlar yaşadı. Aileler İHA ve TGRT'ye, kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

"Başlarım sizin Kürdistan davanıza" diyerek eylemin kült ismi olmuştu

HDP il binası önünde eylemin ilk günlerinde HDP'llere karşı, "Başların sizin Kürdistan davanıza" diyerek eylemin kült ismi haline gelen kendileri için hazırlanan belgeselin bulunduğu flash belleği alarak İHA muhabirine teşekkür etti. Kendilerine bu imkanı sağlamalarından dolayı İHA ekibine teşekkür eden Bozkurt, "Sizler sesimize ses oldunuz, çığlığımıza çığlık oldunuz, acımıza acı oldunuz ve Türkiye'nin 81 iline sesimizi duyurdunuz. Bu konuda sizlere ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"Allah hepinizden razı olsun"

Evlat nöbeti tutan ailelerden Süleyman Aydın ise yapılan belgeseli çok beğendiğini söyledi. Aydın, "Bizler HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak, eylemimizin ilk gününden beri bizleri yalnız bırakmayan İhlas Haber Ajansı ve TGRT'ye çok çok teşekkür ederiz. Yağmur, çamur demeden geldiniz buraya ve sesimizi tüm dünyaya ilettiniz. Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak sizlere çok çok teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.