Son dakika haberleri | İHH gönüllüleri, Mudurnu'da geleneksel esnaf duasına katıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Bolu İHH İnsan ve Hizmetleri Derneği üyesi öğrenciler, Mudurnu ilçesinde 7 asırdan uzun süredir yapılan esnaf duasına katıldı.

Bolu İHH İnsan ve Hizmetleri Derneği üyesi öğrenciler, Mudurnu ilçesinde 7 asırdan uzun süredir yapılan esnaf duasına katıldı. Cuma namazı öncesinde okunan duaya vatandaşların yanı sıra öğrenciler de eşlik etti. Sela okunduktan sonra gerçekleştirilen esnaf duasına katılan öğrenciler, bu etkinliğin her yerde yapılması gerektiğini kaydetti. Duanın ardından hayır ekmeği dağıtıldı.

Son Dakika

Kazandırdığı maçı çabuk unuttular! İtalyanlar, milli futbolcumuzu yerden yere vuruyor

Çin'de önemli keşif! 100 bin yıl öncesine ait dev panda fosili bulundu

Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto edildi: Hakkımı helal etmiyorum

Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu

Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü

Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira

Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı

Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz