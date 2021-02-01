Son dakika haberi | İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi geçen yıl Suriye'de 700 briket ev inşa ettirdi - Son Dakika

Son dakika haberi | İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi geçen yıl Suriye'de 700 briket ev inşa ettirdi

01.02.2021 16:09

Son dakika gündem haberi... İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Suriye'deki savaş mağdurlarının barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla geçen yıl 700 ev inşa ettirdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Suriye'deki savaş mağdurlarının barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla geçen yıl 700 ev inşa ettirdi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de savaşın başlamasından itibaren gıda, sağlık, barınma, okul gibi birçok alanda çalışmalar yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı'nca hayata geçirilen betonarme ve briket ev projeleriyle geçen yıl binlerce aile çadırlardan kurtarılarak sıcak yuvaya kavuştu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, bölgedeki yaşam koşullarını daha da iyileştirmek amacıyla un başta olmak üzere giyecek, yakacak ve briket ev kampanyasını sürdürüyor.

Geçen yıl yapımı tamamlanan 700 briket ev, çadırlarda zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren Suriyelilere teslim edildi.

Vakfın çalışmaları kapsamında geçen yaptırılan ev sayısı ise 14 bine ulaştı. Çeşitli bölgelerde 6 bin briket ve betonarme evin inşası ise sürüyor.

Eğitim çalışmalarına da önem veren İHH, bu kapsamda Suriye'nin farklı bölgelerinde 2 üniversite, 40 okul, 6 anaokulunun yanı sıra ebelik okulu ile rehabilitasyon merkezi açtı. Bu okullarda 15 bin öğrenci eğitim görüyor.

Ayrıca farklı noktalarda 11 sağlık tesisi, 44 sağlık merkezi, 3 protez merkezi kuruldu. Bölgedeki 23 hastaneye de düzenli olarak destek sağlanıyor.

Son dakika haberi | İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi geçen yıl Suriye'de 700 briket ev inşa ettirdi
Son dakika haberi | İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi geçen yıl Suriye'de 700 briket ev inşa ettirdi
Son dakika haberi | İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi geçen yıl Suriye'de 700 briket ev inşa ettirdi
Son dakika haberi | İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi geçen yıl Suriye'de 700 briket ev inşa ettirdi

Suriye, Savaş, Bursa, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi geçen yıl Suriye'de 700 briket ev inşa ettirdi - Son Dakika


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